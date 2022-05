Lazio, Leiva: “Ho ancora due gare da giocare”. E sul futuro…

TUTTOmercatoWEB.com

Si prospetta un mercato intenso e molto caldo in casa Lazio. C’è tanto lavoro da sbrigare sia sul fronte delle entrate sia su quello delle uscite. A proposito di queste ultime, nella lista dei partenti c’è anche il nome di Lucas Leiva. Il brasiliano ha il contratto prossimo alla scadenza e il mancato rinnovo è un chiaro segnale, con molta probabilità il suo futuro non sarà più nella Capitale. La situazione del centrocampista è rimbalzata fino in Brasile, dove si vocifera di un interessamento da parte del Gremio. Il club, che milita in Serie B, non è indifferente a Leiva. È cresciuto tra le sue fila e con questa maglia ha esordito nel calcio che conta. Finora, il biancoceleste non ha mai affrontato il discorso pubblicamente. Anzi, è stato molto riservato. Ma, nel corso di un’intervista rilasciata al canale YouTube del giornalista Duda Garbi ha rilasciato dichiarazioni sbilanciandosi sul futuro. Ha affermato di non escludere un possibile ritorno in patria, dichiarando: “Tutti sanno del mio legame con il Gremio, ma bisognerebbe anche vedere se il Gremio diventa un'opzione”. Alla domanda se teme il passaggio dalla Serie A alla Serie B, ha rivelato: “No, non ho quella paura”. Infine, ha aggiunto: “Ho ancora due partite in Serie A e poi tornerò in Brasile. Il mio contratto con la Lazio dura fino a giugno e valuterò le opzioni".

