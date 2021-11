Lazio, Lotito in visita dal Papa: il club ospita la partita di beneficenza a Formello - FOTO&VIDEO

Prima in Vaticano poi allo Stadio Olimpico. Giornata divisa a metà quella di ieri per il presidente Lotito. In mattinata si è recato a San Pietro per incontrare il Papa in vista dell’amichevole “Fratelli tutti”, in programma oggi a Formello (ore 14.30). Partita di beneficenza fortemente voluta dal Santo Padre che vedrà contrapposte la rappresentativa del Papa e la World Rom Organization. Un'occasione per dare un calcio al razzismo e alle diversità, come ha spiegato il Pontefice nel videomessaggio che ha anticipato il fischio d'inizio della sfida tra Lazio e Juve. "Ho accolto con gioia la proposta della World Rom Organization di giocare una partita di calcio qui a Roma con la Squadra del Papa, che non sono i Cardinali (sarà una formazione del Vaticano). In effetti, la squadra con la quale, e non contro la quale, giocherete domani rappresenta uno stile di passione sportiva vissuta con solidarietà e spirito amatoriale e inclusivo. Giocherete insieme a qualche Guardia Svizzera, sacerdoti che lavorano negli uffici della Curia romana, dipendenti vaticani e i loro figli. Grazie alla società della Lazio che gentilmente e generosamente ospita e sostiene questa iniziativa. Vi auguro una buona partita. Non importa chi farà più gol, perché il gol decisivo lo fate insieme: quello che fa vincere la speranza e che dà un calcio all'esclusione. Grazie a tutti". Il Patron biancoceleste ha omaggiato Papa Francesco con un pallone da calcio firmato da tutti i giocatori della Lazio e si è detto onorato di un'eventuale visita del Santo Padre al centro sportivo di Formello.

