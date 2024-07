Lazio | Lotito: "Io non mollo". E sul possibile arrivo ad Auronzo...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il ritiro di Auronzo di Cadore entra nel quinto giorno, la Lazio ha messo alle spalle la prima sgambata stagionale. Tra quattro giorni sarà il ventesimo anniversario dell'inizio della presidenza Lotito e il presidente biancoceleste ha parlato ai microfoni del Messaggero: "Vogliono costringermi a vendere la società, ma io non ci penso proprio. Non mollo".

Lotito ha anche dichiarato la sua volontà di riuscire a raggiungere il ritiro cadorino: "Non vengo per evitare insulti e fischi? No, io ci ho messo sempre la faccia". Ha aggiunto poi che se non dovesse farcela sarebbe soltanto per gli impegni relativi alle aziende, al suo ruolo politico e al calciomercato biancoceleste.

Il presidente ha anche ribadito quanto già detto nella conferenza stampa del tecnico Baroni, ossia di essere la società a luglio più avanti sul mercato e di aver speso quasi 50 milioni per i nuovi acquisti, incluso il neo arrivato Nuno Tavares. Rispetto al terzino ex Arsenal ha rivelato di aver sbaragliato una concorrenza foltissima.

Lotito è tornato anche sull'incontro andato in scena in comune con il sindaco Gualtieri sul Flaminio, sul parere positivo dei Beni Culturali sulla costruzione dell'Academy e il prossimo inizio dei lavori per la costruzione di una scuola, uno studentato, una chiesa, tre campi a 11, tre da calcetto e due a 8. Infine un plauso al lavoro del dg Enrico Lotito e del ds Fabiani su Women e settore giovanile, aggiungendo che il figlio partirà con la Primavera, impegnata in un torneo in Messico e che della spedizione farà parte Munoz, classe 2005 appena prelevato dal Barcellona.

