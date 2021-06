Lazio, Lotito sulla strage di Ardea: "Ci stringiamo alle famiglie delle vittime"

Una tragedia immane, in cui hanno perso la vita due bambini di 5 e 10 anni e un signore di 84. La strage di Ardea ha sconvolto tutta Italia e il presidente della Lazio Claudio Lotito ha voluto esprimere vicinanza alle famiglie delle vittime. Questa la nota pubblicata sul sito ufficiale: "'Sgomento e tristezza infinita per una tragedia che lascia senza parole'. Così il Presidente della S.S. Lazio, Claudio Lotito, ha commentato la terribile notizia della strage di Ardea nella quale hanno perso la vita tre persone innocenti. 'Ci stringiamo alle famiglie delle vittime e rivolgiamo un pensiero speciale ai genitori di David e Daniel. Nei nostri cuori resteranno i loro sogni e le speranze di successo nel calcio all’insegna dei colori biancocelesti. Con noi porteremo il loro sorriso e la loro voglia di vivere e giocare'". Daniel, il più grande dei due fratellini, avrebbe in estate coronato il sogno di vestire la maglia della Lazio. La tragedia di ieri ha cancellato anche questa storia stupenda.