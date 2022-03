Lazio, Luis Alberto ha perso la mira: il Mago aggiusta il tiro

Contro Porto e Napoli ha avuto tante palle gol a disposizione, senza riuscire a trovare la via della rete. Lo spagnolo proverà...

RASSEGNA STAMPA - Sembra passato un secolo da quel dicembre 2019, quando la Lazio si impose sul Cagliari in rimonta nei minuti di recupero. Le reti di Luis Alberto e Caicedo lanciarono i biancocelesti verso un sogno che la pandemia e la troppa pressione alla ripresa rovinarono. Lo spagnolo fu uno dei grandi protagonisti quella sera. Il numero dieci è da sempre fondamentale nel gioco delle aquile e anche il passaggio da Inzaghi a Sarri non ha cambiato la cose. Il fantasista, però, deve ritrovare la mira. Come sottolinea l'edizione odierna de La Repubblica, i match contro Porto e Napoli sono passati inevitabilmente dai suoi piedi. L'andaluso ha avuto le migliori palle gol delle due sfide e, purtroppo, non è riuscito a trovare la via del gol. Nei 180' Luis ha calciato in porta ben dieci volte, colpendo anche la traversa contro i lusitani, ma senza finire nel tabellino dei marcatori. Occasioni anche clamorose, come qualla contro i partenopei su assist di Felipe Anderson, che potevano cambiare le due gare e riservare un risultato diverso. Dopo la gara con il Porto ha detto: "Quando giochiamo così possiamo giocarcela alla pari contro ogni squadra. Sono incazzato con me stesso, non posso sbagliare così tante occasioni". La speranza è che Luis Alberto possa sistemare il mirino già domani sera visto il lungo digiuno. Il gol manca da più di due mesi visto che l'ultimo centro è del 22 dicembre sul campo del Venezia. Nel 2022 lo spagnolo non ha mai segnato, Sarri e i suoi compagni hanno bisogno anche dei suoi gol.