Lazio, Marsiglia ad alta tensione: niente pullman societario e attenzione massima in cinque quartieri

Sarà una trasferta blindata quella che attende la Lazio a Marsiglia. La squadra di Sarri partirà nel pomeriggio di oggi alla volta della cittadina francese ma quando atterrerà in terra non ci sarà il pullman societario. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei il patron Lotito ha deciso di affittare un mezzo in Francia. Troppi i rischi visti anche i precedenti: proprio nell'ultimo incontro del 2018 il pullman era stato danneggiato dopo essere stato colpito da una sassaiola, questo il benvenuto che ricevettero Inzaghi e la sua squadra. In quella trasferta gli ultras del Marsiglia scatenarono una vera e propria guerriglia. Da qui la decisione di vietare la trasferta dell'Olimpico e di conseguenza anche quella. transalpina ai tifosi della Lazio.

In vista della gara di giovedì è quindi sconsigliato transitare in cinque quartieri di Marsiglia: il primo, il secondo, il sesto, il settimo e l’ottavo sono considerati a rischio e verranno quindi presidiati.

