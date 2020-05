Lazio, Marusic ha convinto tutti: pronto il rinnovo (almeno) fino al 2024

La stagione della verità. Così il 2019/20 si presentava dinnanzi ad Adam Marusic: con un Lazzari in più come concorrente e i soliti, troppi, infortuni a fargli compagnia. E infatti la partenza del montenegrino non è stata delle migliori. Dalla distorsione del ginocchio in estate alle noie muscolari della prima parte di stagione. La titolarità di Lazzari non è stata mai messa in dubbio per 4 mesi abbondanti, prima della rinascita dell'ex Oostende. Che da febbraio era tornato a farsi valere sulla fascia destra, a suon di buone prestazioni (titolare anche contro l'Inter) e con un gol al Genoa a impreziosire quanto di buono aveva mostrato. D'altronde, Inzaghi è sempre stato un suo estimatore. Gli ha dato più di una seconda chance. E alla fine Marusic ha risposto presente, mostrandosi come un esterno affidabile, roccioso, e più incisivo sotto porta rispetto al suo rivale di fascia. Per questo, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, la Lazio è pronta a offrirgli il rinnovo. Il contratto del montenegrino scade nel 2022 e la società sarebbe disposta a prolungarlo fino al 2024/2025 con tanto di adeguamento dell'ingaggio (che dovrebbe aggirarsi attorno al milione di euro annui). Visto l'interesse nei suoi confronti - si è parlato anche di PSG -, la Lazio vorrebbe tutelarsi e scongiurare anche una possibile cessione al ribasso nel prossimo futuro. La stagione della verità è diventata quella della rivalutazione: Marusic, da destinato partente, potrebbe diventare uno dei punti fermi della squadra di Inzaghi che verrà.