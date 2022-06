Lazio, Matteo Materazzi: "Guero ha segnato tutti noi. Caicedo è stato sfortunato e su Radu..."

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

Al centro sportivo della Spes Montesacro si sta tenendo in questo weekend il Memorial Daniel Guerini per celebrare il ricordo del giovane classe 2002 morto in un tragico incidente nel marzo del 2021. All'evento è presente anche il procuratore Matteo Materazzi, che ha parlato ai microfoni della nostra redazione dell'importanza della manifestazione e ha dato qualche dettaglio in più sulla situazione di Felipe Caicedo e sul rinnovo di Stefan Radu.

MEMORIAL DANIEL GUERINI - "Mi aspettavo tutta questa gente perchè è un evento importante. Daniel ha segnato tutti noi. Ho avuto la fortuna di conoscerlo, era un bravissimo ragazzo e calciatore, giovane e con una carriera davanti. Quando succedono queste cose capisci che questo sport è anche e soprattutto unione e l'unione di oggi è tutta grazie a lui".

FELIPE CAICEDO - "Come mi spiego che alla Lazio Felipe era protagonista ma non è stato così nell'Inter e nel Genoa? A Milano c'erano altri 4 attaccanti molto forti, Sanchez, Lautaro, Dzeko e Correa. Quando è arrivato doveva sicuramente fare il protagonista poichè sia Sanchez che Correa non stavano bene, poi alla fine si è fatto male anche lui e la sfortuna l'ha portato a giocare poco. Sono sicuro che Felipe farà benissimo ovunque andrà, se resterà a Genova o se andrà da un'altra parte".

STEFAN RADU - "Stefan lo vedo benissimo. Non sente gli anni, anzi sta meglio adesso di qualche anno fa. Alla Lazio è felice e per questo a breve ufficializzeremo il rinnovo che ancora non è stato depositato. Era una parola che il presidente gli aveva dato, naturalmente è stata mantenuta e questo ci fa molto piacere".