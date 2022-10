Lazio-Midtjylland, Luis Alberto si candida: ma dipende da Milinkovic

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Luis Alberto è di nuovo a disposizione. Dopo il piccolo acciacco di Bergamo, che ha spinto Sarri a non utilizzarlo neanche a gara in corso, lo spagnolo è pronto a riprendersi la scena. In Europa League o in Serie A? Questo è ancora tutto da vedere. Giovedì la Lazio ospita il Midtjylland in un match decisivo per il passaggio del turno. Il Mago si candida a un posto da titolare, ma la sua presenza dipende soprattutto da quella di Milinkovic. Il Comandante, infatti, è di fronte a un bivio. Far riposare il Sergente in Europa e mandarlo in campo con la Salernitana oppure farlo giocare con i danesi e risparmiarlo in campionato visto che il 21 è in diffida e in caso di cartellino giallo salterebbe il derby. Un'assenza che la Lazio non può sopportare visto anche quella obbligata di capitan Immobile. Luis scalda i motori e aspetta le scelte di Sarri. Pronti a prendersi la titolarità in Europa League anche Hysaj, Gila, Patric, Marcos Antonio, Basic e Cancellieri.