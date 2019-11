Lazio - Milan, Ciro in tripla cifra: gol numero 100 in biancoceleste per Immobile

Lo aspettavano tutti, lui non si è tirato indietro: Ciro Immobile segna puntuale al 25' di Milan - Lazio e raggiunge la tripla cifra in biancoceleste. Quella di stasera si tratta infatti della marcatura numero 100 con la maglia della Lazio alla 147esima presenza, una in meno rispetto al leggendario Silvio Piola quando raggiunse lo stesso traguardo. E difficilmente la sete di gol di Ciro si è placata.