Lazio - Milan, Patric: "Oggi abbiamo lottato. Io ho sofferto, ma nessuno..."

La Lazio esce dal manto verde dello stadio olimpico di Roma sconfitta contro il Milan. A sbloccare la partita è il goal di Ciro immobile che trova però la risposta di Giroud e sul finale di Tonali. La Lazio così perde l’occasione di raccogliere tre punti preziosi per la corsa all’Europa visto la sconfitta della Roma e della Fiorentina trovandosi ferma a quota 56 punti. Al termine del match è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, Patric: "Perdere così ci fa tanto male, sapevamo questa settimana che preparare questa partita non sarebbe stato facile. I compagni avevano la febbre e alcuni di noi hanno avuto dei piccoli problemi legati a infortuni. Tra ieri e oggi ci siamo ricaricati e penso che abbiamo fatto una prima mezz'ora molto bene. Anche il primo tempo nel totale è stato buono ed è normale soffrire ed abbassarsi con una squadra del genere. Il secondo tempo è stato meno lucido però non è facile tenere botta. Peccato perdere punti, la squadra nei momenti di difficoltà ha saputo soffrire, oggi è stata una Lazio di cuore. Questa notte ci penseremo molto ma dobbiamo pensare subito alla prossima".

FUTURO - "È stato un peccato subire l'ultima giocata dopo gli sforzi che abbiamo fatto. Se arrivi all'1-1 è perché abbiamo fatto una buona partita, peccato per come abbiamo perso, purtroppo il calcio è questo e ci rifletteremo e parleremo con il mister. Oggi era importante e perdere così ci fa male, dobbiamo subito alzare la testa perché ci giochiamo tanto in queste utime 4 partite. Penso che sia chiaro se si analizza bene la stagione i primi 5 mesi abbiamo avuto delle difficoltà per il nuovo gioco, ma da Natale la squadra è cresciuta e ha messo in campo un bel calcio. Oltre a dei momenti di difficoltà abbiamo fatto passi in avanti. Dobbiamo ancora imparare ma credo che la squadra avesse bisogno di questo. Non è facile fare il gioco di Inzaghi per poi passare a questo".

INFORTUNIO - "Ho avuto un problema con una cicatrice vecchia. Per la partita mi hanno detto che il muscolo stava bene e sono riuscito a recuperare, provavo un po' dolore ma era normale. Mi è stato detto che potevo comunque andare in campo, i dottori sono stati bravi e adesso sto bene ma ero un po’ affaticato perché non mi sono allenato molto".

PROBLEMI PERSONALI – "Tre anni fa prima del Covid mi sentivo molto bene poi l'ho contratto e ho sofferto molto, ero da solo e ho avuto dei problemi d'ansia. L’anno scorso ho avuto delle difficoltà e nessuno lo sapeva, sono cose personali, ho sofferto tutto l’anno, quest’anno sono riuscito ad essere me stesso, più maturo, oggi mi sento un altro giocatore".