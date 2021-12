Lazio, Milinkovic uomo fidato di Sarri: domani sarà tutto nelle sue mani

RASSEGNA STAMPA – Sergej Milinkovic Savic è ormai imprescindibile per la Lazio. Nel tempo e con il duro lavoro si è guadagnato il rispetto e la fiducia dei compagni e del mister che ora lo vedono come un punto di riferimento. Si muove in campo come un vero leader e come tale deve farsi carico della squadra anche e soprattutto nei momenti di difficoltà. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, domani la Lazio affronterà una gara importante contro il Galatasaray e, con la presenza in dubbio di Immobile, Milinkovic è chiamato a prendere in mano la situazione. Complice la voglia di riscattare l’espulsione rimediata contro la Sampdoria che gli costerà un turno di squalifica, saltando dunque il Sassuolo, dovrà dare il massimo e trascinare i suoi compagni verso l’obiettivo. L'eventuale assenza di Ciro gli permetterà di giocare come centravanti in alcune fasi di gioco, un'opportunità per il serbo di migliorare anche il suo bottino di gol che lo vede già primeggiare nella storia del club come miglior centrocampista.

