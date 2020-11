Lazio, niente Zenit per Strakosha, Leiva e Immobile: out dai convocati

FORMELLO - Hanno lasciato Formello coi propri mezzi, non sono saliti sul pullman della squadra, partito per l'aeroporto di Fiumicino e il successivo viaggio verso San Pietroburgo. Strakosha, Leiva e Immobile salteranno la sfida con lo Zenit come accaduto già mercoledì scorso con il Bruges. Non hanno avuto il via libera dopo i tamponi Uefa effettuati ieri nel centro sportivo biancoceleste, nonostante fossero tornati a disposizione per la gara di campionato con il Torino soltanto due giorni fa. Simone Inzaghi non ha potuto inserirli nella lista dei convocati, ecco perché stamattina durante la rifinitura i tre hanno preso parte alle prove tattiche senza però muoversi nella formazione titolare. I prossimi tamponi sono previsti per venerdì, varranno i parametri della Serie A. La speranza è che possano tornare a disposizione con la Juve.