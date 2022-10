Lazio no-stop: in campo a 64 ore dallo Sturm. E l'Udinese è imbattuta da Ferragosto

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio, esattamente a 64 ore di distanza dal triplice fischio dell'arbitro tedesco Stegemann, torna in campo dopo la fatica contro lo Sturm Graz per affrontare l'Udinese. Si poteva fare poco di meglio, se non guadagnare cinque o sei ore, giocando in notturna. Il posticipo classico del lunedì, infatti, era impossibile: mercoledì i bianconeri sfideranno il Monza nei sedicesimi di Coppa Italia. Dunque trappola Champions da evitare, recuperando ogni energia possibile tramite il riposo fisico e mentale. Per i biancocelesti, riporta la rassegna stampa di Radiosei, si tratta della terza gara in sei giorni, a partire da lunedì a Firenze. Il sovraccarico è legato all'espulsione di Lazzari e al secondo tempo contro gli austriaci, giocato in inferiorità numerica.

E oggi si giocherà all'Olimpico sotto un sole non certo autunnale: quasi 25 gradi, aria di umidità dicono le previsioni meteo. C'è il rischio del fiato corto, non solo di sbagliare abbigliamento. La partita non è di certo banale, può valere mezzo campionato, considerando lo stato di forma dell'Udinese e la classifica. I friulani non perdono da Ferragosto: prima e unica sconfitta all'esordio con il Milan. Poi percorso netto e ben sei vittorie consecutive, chiudendo la serie con un pareggio in rimonta contro l'Atalanta. Sarri dovrà far attenzione alla stazza dell'Udinese, squadra fisica, piena di centimetri e muscoli, non solo arricchita dagli spunti di classe di Deulofeu e dal cambio di passo di Pereyra. Dura reggere 90 minuti all'intensità friulana: il test misurerà le prospettive. L'anno scorso all'Olimpico finì 4-4, Provedel non prende gol da 389 minuti in campionato, l'ultimo a batterlo è stato Kvaratskhelia. Da allora 4 vittorie di fila con un parziale di 14-0. Ma ora servono conferme.

