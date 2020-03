Lazio, nuovo passo per Lulic: può tornare ad allenarsi

LAZIO, LULIC - Parallelamente ai compagni di squadra, che in Italia continuano ad allenarsi a casa per via della quarantena obbligata, anche Lulic non molla e prosegue la sua riabilitazione. Un passo dopo l'altro il capitano della Lazio cerca di rimettersi in sesto dopo la doppia operazione alla caviglia sinistra, ridotta male dalla fine di febbraio e messa sotto i ferri prima a Roma e poi in Svizzera. A metà marzo il bosniaco ha lasciato la clinica svizzera ed ha iniziato il programma riabilitativo per recuperare man mano le funzionalità dell'articolazione. Adesso un nuovo step: stando a quanto si legge sulla rassegna di Radiosei, Lulic ha ottenuto il via libera per allenarsi e concentrarsi sulla parte fisica per rafforzare il tono muscolare. È un primo ritorno alla normalità, potrà usare la sua palestra di casa per ristabilire i valori fisiologici pre infortunio, poi passerà a un programma di lavoro di tipo integrato. Quello del recupero della massa muscolare è un altro passo verso la piena riabilitazione, potrà lavorare su forza, resistenza ed elasticità con il tempo. Ora l'obiettivo è guarire completamente e mettersi alle spalle questo tremendo infortunio per tornare a disposizione di Inzaghi. Coronavirus permettendo.

Lazio, sorriso Lulic: il capitano guarito lascia la clinica svizzera

Coronavirus, Conte: "4,3 miliardi per emergenza ai sindaci, 400 milioni di buoni spesa"

Torna alla home page