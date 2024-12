Lazio, occasione Dele-Bashiru: al Maradona per confermare la sua crescita

RASSEGNA STAMPA - Tocca a Dele-Bashiru. Con Rovella squalificato, Vecino out e Castrovilli appena rientrato, il nigeriano è l'unica opzione in mediana per affiancare Guendouzi al Maradona. Baroni già all'Olimpico, dopo la Coppa Italia, aveva elogiato la sua prestazione: in 73 minuti ha giocato 42 palloni con 33 passaggi riusciti, di cui 28 in avanti.

È in crescita costante, seppur lenta. In stagione ha già messo a segno due reti, contro la Dinamo Kiev in Europa League e in campionato contro il Bologna. Giorno dopo giorno sta prendendo sempre più confidenza con il calcio italiano e i metodi di lavoro del nostro paese. Il tecnico della Lazio lo sta aspettando con pazienza dandogli sempre più fiducia.

Fino a questo momento ha giocato più gare europee e minuti finali a risultato spesso già acquisito. Ma contro il Napoli è diverso, come riportato da Il Corriere dello Sport. L'occasione è delle più prestigiose: affrontare da titolare una delle big del campionato. È il momento giusto per dimostrare di essere pronto per il prossimo step.