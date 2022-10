Lazio, prof. Capua: "Prenderei un giocatore alla Zaza. I tempi di recupero di Immobile..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Ai microfoni di New Sound Level, durante la trasmissione di Francesco Scarcelli, è intervenuto il dottor Pino Capua per approfondire la situazione di Ciro Immobile e il vice del bomber:

INFORTUNIO IMMOBILE - "Le lesioni muscolari sono questioni complicate da risolvere, perché hanno caratteristiche che devono essere valutate dal punto di vista strumentale. Oggi pomeriggio o domani mattina Immobile dovrebbe essere sottoposto a una risonanza magnetica, per capire l'entità del danno. Il ragazzo avrà bisogno di un periodo di riposo con fisioterapia, non si potrà allenare. L'esame strumentale sarà fondamentale, da lì si valuteranno i tempi. Una lesione muscolare, prima di un mese non guarisce per essere ottimisti. Il fatto che non abbia mai accusato un problema a quel flessore non sposta nulla, anche perché le lesioni precedenti si sono ben cicatrizzate, altrimenti non sarebbe tornato ai quei livelli. Gli strumenti tecnici che usano in Paideia sono i migliori, quindi su questo c'è da star tranquilli".

LAZIO - UDINESE - "E' stata una bella partita con un risultato corretto. La Lazio è stata all'altezza di una squadra che, in questo momento, ha dal punto di vista fisico la maggior tenuta, oltre a una buona qualità. E' una delle squadre più complicate da avversarie, peccato per l'occasione all'ultimo secondo. Il rammarico vero è per la partita contro la Sampdoria. La Lazio oggi deve comprare un attaccante svincolato, serve una punta da inserire, tutte le altre soluzioni possibili non sono adeguate: da Felipe Anderson a Cancellieri. Il fatto che sia entrato Pedro e non il classe 2002 contro l'Udinese fa pensare sulla considerazione che Sarri ha di lui in quel ruolo. Per me, invece, lo spagnolo è l'unico impiegabile lì, anche se il mister lo preferisce sulla fascia. Zaza? Io prenderei un nome così. Per me è uno che ha sempre fatto quel ruolo, aldilà del gioco di Sarri, a cui si può adattare, reputo serva un attaccante di ruolo e basta. Anche uno come Pellè".

DIFESA - "E' una nota positiva. In qualsiasi modo venga messa la difesa, quella gira. Casale mi è piaciuto, Patric è migliorato, anche Gila ha fatto la sua bella figura in Europa League. Io penso che nella testa di Sarri la coppia titolare sia Patric-Romagnoli, però Casale contro l'Udinese ha fatto una prova di grande qualità".