Lazio, quanta sfortuna: una speciale classifica dice che...

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Il palo di Luis Alberto nel derby ancora trema. È stata una sliding doors della stagione della Lazio: la partita sarebbe potuta cambiare totalmente se il tiro dello spagnolo si fosse insaccato in rete. Purtroppo, non è una novità per i biancocelesti: si tratta infatti del nono legno colpito. In Serie A, solo il Frosinone ha fatto meglio con 12. Il Napoli, oggi di Walter Mazzarri, ha avuto lo stesso risultato della squadra di Sarri. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.

Parliamo di numeri alti, con una media di un legno colpito ogni 0,75 partite. L'ultimo, appunto, proprio nel derby colpito da Luis Alberto. È il secondo consecutivo per il numero 10, che già a Bologna aveva colpito la traversa da calcio d'angolo. Il primatista di questa speciale classifica è però Ciro Immobile, che nelle prime 5 giornate era già a quota 3 (contro Lecce, Genoa e Monza).

Poi c'è stata la traversa di Guendouzi contro l'Atalanta all'ottava giornata, seguita da altri tre legni, tutti arrivati a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Prima la traversa da calcio d'angolo, poi il palo di Zaccagni e infine quello colpito da Cataldi da fuori area. In sostanza, è una Lazio sfortunatissima. E chissà come sarebbe potuta cambiare la stagione con qualche legno in meno e gol in più.