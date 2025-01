Lazio quarta al giro di boa: punti e posizione, il dato dell'era Lotito

Si chiude il girone d'andata di Serie A. La Lazio di Baroni ha stupito tutti e forse anche un po' sè stessa, arrivando quarta in classifica con 35 punti al giro di boa e dimostrando a tutti che può competere con le prime della classe. Rimane sicuramente ciò che di buono è stato fatto, ma ora serve un girone di ritorno all'altezza per mantenere il ritmo. Nell'era Lotito solo in cinque occasioni si è fatto meglio. Ecco di seguito punti e posizionamento della Lazio negli ultimi 20 anni alla conclusione del girone d'andata:

2024-25: 35 punti (4°) All. Baroni

2023-24: 30 punti (6°) All. Sarri

2022-23: 37 punti (3°) All. Sarri

2021-22: 31 punti (8°) All. Sarri

2020-21: 34 punti (6°) All. Simone Inzaghi

2019-20: 43 punti (3°) All. Simone Inzaghi

2018-19: 32 punti (4°) All. Simone Inzaghi

2017-18: 40 punti (4°) All. Simone Inzaghi

2016-17: 37 punti (5°) All. Simone Inzaghi

2015-16: 27 punti (9°) All. Pioli

2014-15: 31 punti (5°) All. Pioli

2013-14: 24 punti (9°) All. Petkovic/Reja

2012-13: 39 punti (2°) All. Petkovic

2011-12: 33 punti (5°) All. Reja

2010-11: 34 punti (4°) All. Reja

2009-10: 20 punti (16°) All. Ballardini

2008-09: 31 punti (7°) All. Delio Rossi

2007-08: 19 punti (14°) All. Delio Rossi

2006-07: 26 punti (5°) All. Delio Rossi

2005-06: 28 punti (8°) All. Delio Rossi

2004-05: 23 punti (11°) All. Caso/Papadopulo