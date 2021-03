Lazio, Radu ci prova per la Juve: attesa per il verdetto su Lazzari

Ci prova Stefan Radu. Ieri ha effettuato allunghi sul campo adiacente al Fersini. Sta recuperando dall'operazione di ernia inguinale. Il difensore potrebbe bruciare i tempi e provare a esserci sabato con la Juve, ma tutto fa pensare che possa tornare per il Crotone, (12 marzo). Come riporta la rassegna stampa di Radiosei però, i riflettori restano puntati anche su Lazzari, uscito a fine primo tempo con il Bologna con una borsa di ghiaccio sul polpaccio: oggi il verdetto degli esami strumentali. Si rischia lo stiramento e lo stop di un mese.

SCELTE – Inzaghi in caso di infortunio di Lazzari si ritroverebbe a dover impiegare a destra Marusic, restando a sinistra con Fares e Lulic, entrambi non al meglio. Il capitano era stato chiaro dopo la sconfitta con il Bologna, affermando: “Penso che qualche big dovrebbe riposare ogni tanto”. E proprio nell'allenamento di ieri il tecnico piacentino ha mischiato le carte, tenendo tutti sulla corda, e provando diversi giocatori in diversi ruoli, come Cataldi e Pereira in mezzo, ma anche Caicedo in attacco.

DIFESA – Il rebus più grande riguarda la difesa. Inzaghi riflette, e in attesa del ritorno di Radu però, ha deciso di non puntare come terzo centrale a sinistra dopo lo scivolone col Bayern su Musacchio, ora in ballottaggio con Patric e Parolo a destra. Acerbi tornerà al centro, con Hoedt a disposizione. La Lazio e Inzaghi però aspettano Radu, troppo importante per provare a ritrovare l'equilibrio difensivo quasi mai trovato in questa stagione.

