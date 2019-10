Lazio - Rennes, denunciati 20 tifosi biancocelesti: 6 di loro sono minori

Lazio - Rennes continua a far discutere. Dopo la sentenza della Uefa (che ha chiuso la Curva Nord per un turno di Europa League), ora è arrivata anche la denuncia per i tifosi biancocelesti autori dei saluti romani durante il match. Le indagini della Digos hanno sfruttato le telecamere a circuito chiuso dell'Olimpico e i nominativi dei tagliandi per individuare e denunciare 20 sostenitori laziali, di cui 6 minori. Alla denuncia seguirà il Daspo e l'allontanamento dalle partite della Lazio. La società, tramite il presidente Lotito e il portavoce Diaconale, ha annunciato la tolleranza zero verso gesti di questo tipo. Lo riporta ilmessaggero.it.

