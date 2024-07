Lazio, riparte la campagna abbonamenti: il dato aggiornato

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La campagna abbonamenti della Lazio 'One faith one passion' riparte dopo la chiusura della prima fase. Dalle 16:00 di oggi inizia la vendita libera, che sarà aperta fino alle 19:00 del 10 agosto. Le tessere in vendita sono di due tipologie: Classic, che include tutte le partite in casa del campionato più la prima all'Olimpico in Coppa Italia, e Global, che a tutte le partite in casa di Serie A e la prima di Coppa Italia aggiunge le prime quattro casalinghe di Europa League. Al momento, considerando anche gli ultimi dati di sabato sera, il numero degli abbonamenti venduti sfiora quota 18 mila.