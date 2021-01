Lazio - Roma, da Forrest Lazzari a Rizzitelli: i meme del derby capitolino - FOTO

Una vittoria schiacciante e senza storia quella rifilata ieri sera dalla Lazio alla Roma nel derby capitolina. Una stracittadina dominata in lungo e in largo dai biancocelesti che si impongono per 3-0 e mandando in festa il popolo laziale. La gioia dei tifosi si è riversata sui social network diventati palcoscenico ufficiale degli sfottò. La grande prova di Manuel Lazzari, motorino costante sulla corsia destra, è stata esaltata come è giusto che sia. Dal paragone con Forrest Gump ("Corri Manuel corri") al video porno su di lui passando per la Roma seppellita al cimitero proprio dall'esterno biancoceleste. Da sottolineare la solita prestazione magica di Luis Alberto che disegna calcio e riaccompagnato tutti i giallorossi con il guinzaglio a Trigoria. Come non citare Rizzitelli che dopo la disastrosa uscita di qualche giorno fa è stato punito dai social. Prima la figurina di Mkhitaryan e poi l'abbraccio con Inzaghi. Sfottò anche per Arcuri che auspicava la vittoria della Roma nel derby. Le cose non sono andate come sperava e i tifosi biancocelesti gli hanno dedicato un murales: "Arcuri, per te son tempi duri".

