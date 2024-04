Lazio, Romagnoli e Immobile out? Tudor incrocia le dita

Fonte: Fabrizio Parascani

RASSEGNA STAMPA- La Lazio dopo la sconfitta nel derby deve ripartire dalla gara contro la Salernitana. Tudor dovrà fare i conti con l'infermeria e solo dopo potrà decidere quale formazione mandare in campo. Il derby, oltre alla sconfitta, ha lasciato in dote molte scorie a livello fisico. Il tecnico biancoceleste per la prossima partita di campionato dovrà fare a meno dei lungodegenti: Provedel, Lazzari e Zaccagni e forse anche di Romagnoli e Immobile.

Il centrale di Anzio e Ciro sono usciti nel derby all'intervallo a causa di problemi fisici. Come contro la Juve in Coppa Italia, la sconfitta ha lo strascico fastidioso degli infortuni. Come riporta il Corriere dello Sport Immobile si è fermato per una botta riportata al collaterale e il ginocchio si è girato. Lo stop di Ciro mette in pole Castellanos per una maglia da titolare contro la Salernitana. Romagnoli, invece ha riportato un risentimento al polpaccio. Oggi, dopo la domenica di riposo, riprenderanno gli allenamenti e da domani inizieranno le prove tattiche. Per giovedì è in programma la rifinitura.

