Lazio - Sampdoria, i numeri: Immobile e Caicedo quando vedono blucerchiato...

La Lazio apre il girone di ritorno e contro la Sampdoria all'Olimpico cerca l'undicesima vittoria consecutiva in campionato. Nella gara precedente al derby c'è Ranieri davanti, che lo scorso anno tornò in sella ai giallorossi proprio grazie alla vittoria per 3-0 dei biancocelesti nella stracittadina e l'esonero di Di Francesco. Di seguito i numeri del match.

Tra Lazio e Sampdoria sarà la sfida numero 107 nella massima serie a girone unico.

Il bilancio vede la Lazio in vantaggio per 49 successi a 26, mentre 31 sono i pareggi.

Aquile avanti anche nelle sfide all'ombra del Colosseo con 31 affermazioni, 14 pari e 8 sconfitte.

Nelle ultime 14 sfide a Roma la Lazio ha vinto 11 gare, 2 sono stati i pareggi e solo una volta sono usciti a mani vuote (nel lontano 2005, data dell’ultimo successo doriano nella Capitale).

Nella partita d'andata, la prima del campionato, grande vittoria per 3-0 della Lazio a Genova. Reti di Immobile (doppietta) e Correa.

Nella passata stagione all'andata fu un match incredibile: vantaggio ospite con Quagliarella, pareggio di Acerbi, vantaggio di Immobile su rigore al 96' e pareggio di Saponara al 99'.

Nella sfida di ritorno a Marassi Caicedo grande protagonista con una doppietta che ha reso inutile il gol di Quagliarella.

Prima volta da allenatori avversari per Inzaghi e Ranieri.

Inzaghi ha numeri molto positivi contro la Sampdoria: in 8 precedenti 6 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Le vittorie risalgono alle due partite della stagione 2016-17 (2-1 a Marassi e 7-3 a Roma), alla stagione 2017-18 (2-1 a Marassi e 4-0 a Roma) e agli ultimi due precedenti (2-1 e 3-0 a Marassi).

L'unico pareggio è quello rocambolesco per 2-2 del dicembre 2018 all'Olimpico.

La sconfitta, altrettanto rocambolesca, risale all'aprile 2016 a Marassi. La Lazio perse in rimonta contro la Sampdoria allora allenata da Montella e a fine partita Inzaghi si lasciò scappare: "In tanti anni non ho mai visto una partita così. Potevamo vincere largamente e abbiamo finito per perdere".

A livello Primavera Inzaghi vanta un unico precedente contro i liguri, battuti per 2-0 nel primo turno della Coppa Italia di categoria della stagione 2014-15.

Come giocatore Inzaghi ha vestito la maglia blucerchiata per sei mesi nel 2005, collezionando appena 5 presenze e 0 reti.

Da avversario Inzaghi ha affrontato i doriani 5 volte e il bilancio recita 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, con 2 reti all'attivo.

Ranieri ha numeri positivi contro la Lazio: nei 25 precedenti 12 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte.

Ciro Immobile ha numeri più che incoraggianti contro la Sampdoria. L’attaccante ha collezionato 10 gol e 2 assist in 15 precedenti (9 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte, ndr).

Protagonista contro i liguri anche Caicedo che ha all'attivo 3 reti.

Due volte a segno contro la Sampdoria anche Parolo, Milinkovic e Lulic.

Non sarà una gara come le altre per Joaquin Correa che ritroverà i liguri da avversari dopo averci giocato tra il gennaio del 2015 e l’estate del 2016.

Per lui in maglia blucerchiata si contano 31 presenze e 3 reti.

Nella Doria il cliente più pericoloso è Fabio Quagliarella che ha trafitto la porta capitolina in 7 occasioni.

Hanno timbrato il cartellino contro la Lazio, infine, anche Linetty e Barreto.