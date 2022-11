Lazio, Sarri e lo staff si ispirano alla Bundesliga: il piano per i prossimi due mesi

TUTTOmercatoWEB.com

La sosta per il Mondiale è arrivata e sarà un'incognita. Da prima dell'inizio di questa stagione tutte le squadre hanno pensato a questo momento e soprattutto a come organizzare questi due mesi in cui di fatto non si giocheranno i campionati. In casa Lazio, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, Sarri e il suo staff si sono ispirati alla Bundesliga. In Germania infatti in passato le soste erano molto lunghe durante l'inverno e lo staff biancoceleste ha deciso di prenderla a riferimento per ripartire al top della forma a gennaio. Di fatto sono state previste due preparazioni: una da luglio a novembre e la seconda da gennaio a giugno.

Il tecnico si ritroverà con la squadra oggi a Formello e i calciatori si alleneranno fino a sabato mattina. Poi il rompete le righe e riposo assoluto fino a mercoledì 30 novembre, giorno in cui si ripartirà con gli allenamenti. In questa seconda preparazione si giocheranno due-tre amichevoli anche se il punto interrogativo su ritiro all'estero. L'Argentina è stata bocciata dal tecnico, la Turchia dopo l'attentato solleva multi dubbi, non è detto che la squadra non rimanga a Formello.