Lazio, Sarri porta tutti in sala video: ipotesi cambio modulo

RASSEGNA STAMPA - Serve reazione, mentalità. Sarri vuole capire da dove arrivino questi "alti e bassi", non comprende come la squadra abbia questi deragliamenti. Si parte prima della trasferta di Verona con il tecnico che convoca tutti in confessionale. La riunione serve a poco e la Lazio prende una batosta al Bentegodi. Adesso Mau ce la mette tutta, la società manda tutti in ritiro e si inizia a far sul serio. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, ieri il tecnico toscano ha chiamato tutti a lezione davanti al video per capire cosa non ha funzionato e proiettarsi verso la Fiorentina. Lo studio è stato fissato dopo il riposo pomeridiano post allenamento. Nelle ultime ore, per non stressare il rapporto con la squadra Sarri ha promesso pazienza al gruppo: questo lo step garantito dal tecnico.

IPOTESI CAMBIO MODULO - Il mister riflette, ma anche ieri ha escluso accorgimenti tattici o aggiornamenti di modulo. Il 4-3-1-2 potrebbe essere una variante che darebbe maggiore consistenza ed equilibrio alla squadra. Sarri però non ha tempo per lavorarci e ora non vuole altri fattori di incertezza. Si dovrebbe proseguire con il 4-3-3, adesso però si continua con l'addestramento mirato a trovare continuità. La Fiorentina è prossima ma la Lazio deve rialzarsi e dare una risposta importante.