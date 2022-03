Lazio, Sarri può sorridere: la difesa non è più un tabù

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Qualcosa era già nell'aria, mancava il risultato. Qualche segnale si iniziava ad intravedere ma il ko con il Napoli e l’eliminazione in Europa League hanno infranto ogni tipo di ottimismo. La Lazio con il Cagliari ha messo in campo una buona applicazione, non solo in chiave offensiva ma anche nella difensiva, nonostante non sia stata chiamata a grandi interventi. Maurizio Sarri ha lavorato molto bene a Formello concentrando la maggior parte degli allenamenti su movimenti difensivi: l'addestramento è ben riuscito.

SOLIDITÀ - Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, ciò che è stata decisiva è la solidità difensiva con pochi black out, complici i soli 3 gol incassati nelle ultime 7 partite di campionato e i cinque clean sheet. Sono stati molti i passi in avanti, ad oggi la Lazio è nona con 42 reti incassate in 28 giornate. Una precisa chiave di lettura, la compattezza e il rispettare le posizioni, hanno garantito un certo ordine tattico che da tanto sognava Sarri. La speranza è che il lavoro possa essere ripetuto fino a fine stagione.