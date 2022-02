Lazio, Sarri ritrova Felipe Anderson: non segnava dal gol contestato contro l'Inter

Torna al gol Felipe Anderson e lo fa in una serata complicata per la Lazio, contro un'Udinese non brillante ma in buona condizione fisica e soprattutto in grado di andare in vantaggio a pochi minuti dal fischio d'inizio. Aveva cominciato la partita al centro dell'attacco, l'assenza di Immobile imponeva a una delle ali di adattarsi nel ruolo ma il brasiliano non è sembrato a proprio agio nelle vesti di falso nueve. Poi il forfait di Pedro ha forzato il cambio con Cabral, che si è preso l'onere del centravanti e ha permesso a Felipe Anderson di sfilarsi sulla fascia destra. Stavolta qualcosa è scattato e Felipetto ha centrato il gol del pari con un colpo di testa, non esattamente il suo marchio di fabbrica, per poi scatenarsi e dribblare con convinzione come non faceva da tempo. Chi segue la Lazio è abituato agli alti e bassi del brasiliano, indolente e poco efficace nell'ultimo periodo ma devastante se riprende fiducia nei propri mezzi, e il gol in questo può servire da catalizzatore: d'altronde, era da quella rete contestata nella gara di ottobre contro l'Inter che Felipe Anderson mancava dal tabellino dei marcatori. Sono serviti quattro mesi, si è rivisto l'attaccante che serve a Sarri e questo è davvero il momento del bisogno, in cui il suo guizzo può fare la differenza.