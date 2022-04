Lazio - Sassuolo, le probabili formazioni: Felipe Anderson e Zaccagni in attacco, dubbio Luiz Felipe

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo la sosta per le Nazionali la Lazio è pronta a tornare in campo in vista della gara di sabato 2 aprile in programma allo stadio Olimpico contro il Sassuolo. I biancocelesti vogliono rialzarsi dopo il ko nel derby ma il tecnico dovrà fare a meno dello squalificato Pedro. Da monitorare le condizioni di Luiz Felipe tornato con un problema al ginocchio. Ancora out Radu a causa della fascite plantare che lo tiene fermo dalla gara contro il Cagliari.

Pochi dubbi per Dionisi che in questi giorni dovrà monitorare le condizioni di Berardi dopo gli impegni con l'Italia. Qualora l'azzurro non ce la dovesse fare è pronto Defrel.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kiriakopoulos; Frattesi, Lopez, Traorè; Berardi (Defrel), Scamacca, Raspadori. All. Dionisi