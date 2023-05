Lazio - Sassuolo, Provedel: "Gara di vitale importanza. Voglio solo vincere!"

TUTTOmercatoWEB.com

Tutto pronto allo Stadio Olimpico di Roma. L'obiettivo secondo posto, che profuma di Champions League, è nella testa dei giocatori. L'ha ribadito anche il presidente Claudio Lotito alla squadra che ha sottolineato di non essere ammesso nessun altro passo falso, e vuole il massimo da tutti. A presentare il match contro il Sassuolo, direttamente dai microfoni di Lazio Style Channel è stato Ivan Provedel: "E' una gara molto importante, arriviamo da due risultati negativi, ma a questo punto della stagione sono tutte importanti. Purtroppo non abbiamo raccolto nelle ultime per demeriti nostri. Cercheremo di farlo oggi, perché è di vitale importanza portare a casa dei punti. In questo momento dobbiamo pensare solo a fare il nostro meglio, tutto ciò che è nelle nostre mani deve essere fatto nel modo migliore, dopo vedremo quale sarà il risultato ma abbiamo dimostrato che se facciamo le cose come si deve in tutti i sensi, è più facile portare a casa la vittoria. Cercheremo di farlo oggi. 29 clean sheet in carriera in Serie A? Non lo sapevo, ti ringrazio, vorrei solo vincere la partita, se arriva il 30 è ancora meglio".

Il portiere biancoceleste ha parlato anche ai microfoni di Dazn e ha parlato del periodo non propriamente felice della squadra: "Sono stati giorni in cui abbiamo rosicato analizzando ciò che abbiamo fatto bene e meno bene. Ci siamo concentrati sui difetti che sono venuti fuori in queste ultime gare per cercare di limarli".