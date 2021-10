Lazio, stangata Acerbi: due giornate di squalifica per i fatti di Bologna

Stangata per Francesco Acerbi. Il difensore della Lazio, espulso nella gara di domenica contro il Bologna, salterà ben due gare per squalifica. Il Giudice Sportivo ha inflitto al biancoceleste due giornate di stop e una multa "per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Prima sanzione); per avere, al 31° del secondo tempo, all'atto del provvedimento di ammonizione, rivolto al Direttore di gara epiteti insultanti e offensivi". Sarri dovrà quindi fare a meno del leone per le gare contro Inter e Verona.