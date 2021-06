Lazio, Tare fa ancora visita a Sarri: il calciomercato entra nel vivo

RASSEGNA STAMPA - Dopo la prima visita del 31 maggio, decisiva per convincere il mister toscano d'adozione a sposare il progetto Lazio, Tare farà ancora visita a casa di Maurizio Sarri. Sono davvero tanti i temi di discussione per fare luce sulla Lazio che verrà. L'argomento più caldo è senza dubbio quello del calciomercato. Il tecnico ex Chelsea ha fatto specifiche richieste alla società, individuando precise caratteristiche per la sua idea di calcio. Oggi il ds biancoceleste è atteso a Castelfranco di Sopra per un nuovo incontro con il Comandante. La Lazio avrà bisogno almeno di 5/6 acquisti in diverse zone del campo per migliorare una rosa già forte ma che può comunque diventare ancora più competitiva. Queste le richieste di Sarri riportate dalla rassegna stampa a cura di Radiosei: un difensore centrale (due se Vavro non dovesse convincere), un terzino jolly (Hysaj come prima scelta), due colpi a centrocampo (da capire se chiederà un regista o punterà su Leiva ed Escalante), almeno un esterno d'attacco (due o più se Correa dovesse salutare). Anche il calciomercato in uscita è da valutare. Se Lazzari e il Tucu non sono incedibili, Sarri vuole blindare i pilastri biancocelesti. Immobile, Luis Alberto e Milinkovic sono giocatori chiave per il comandante che non vuole privarsene. Tra gli altri temi dell'incontro, c'è anche il programma del ritiro estivo in quanto Sarri è abituato a lavorare 21 giorni di fila.