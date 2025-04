Lazio, tornano i fedelissimi di Baroni: Zaccagni sprona e Guendouzi...

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La Lazio riparte dal fedelissimi di Baroni. Sarebbe stato così anche se si fosse giocato ieri contro il Genoa. Il match rinviato ha fatto sì però che le ore di "riposo aumentassero" ragione per cui questo accadrà maggiormente domani quando la partita sarà recuperata. I giorni dopo la delusione europea concretizzata ai calci di rigore non sono stati facili da gestire per Baroni. Per uscire dall'impasse il tecnico ha fatto quadrato con lo spogliatoio decidendo di puntare su quelli che sono i leader.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, l'unica eccezione Romagnoli che ieri sarebbe andato in panchina dopo essere uscito acciaccato dalla maratona di giovedì. Per domani però dovrebbe aver recuperato, in questo senso, se dovesse farcela Baroni sarebbe al completo dei fedelissimi. La linea sarà questa, non è certo il tempo di fare esperimenti con i giovani. Serve sangue freddo, giocatori pronti a dare tutto in questo ultimo giro.

Un esempio è Guendouzi, tra i primi a dimostrare cosa significa realmente essere un leader. Dalla disfatta contro il Bodo/Glimt è uscito furioso dal terreno di gioco prendendosela con tutto e tutti. Successivamente, il francese ha chiarito tutto il giorno dopo. Un altro è Zaccagni, che il giorno dopo essere uscito col morale a pezzi, il capitano della Lazio ha lanciato messaggi all'interno dello spogliatoio e all'esterno per cercare il più possibile di ricompattare la squadra.