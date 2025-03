Lazio - Udinese, le probabili formazioni: Baroni con il dubbio Zaccagni

Dopo quattro trasferte consecutive tra campionato, Coppa Italia ed Europa League, la Lazio torna a giocare in casa: all'Olimpico arriva l'Udinese di Runjaic. Baroni incrocia le dita per ritrovare sia Zaccagni, fermato da un problema al polpaccio destro, che Dele-Bashiru, infortunatosi alla caviglia contro il Venezia. Saranno entrambi valutati in settimana. Per l'undici titolare si riparte da Provedel, tornato titolare addirittura anche in campo europeo. In difesa è sicuro del posto Gigot, squalificato per il ritorno contro il Viktoria Plzen. Di fianco a lui è pronto Gila, che ha riposato giovedì. Come terzini si candidano Marusic da una parte e Nuno Tavares dall'altra. Più indietro Lazzari. A centrocampo confermata la coppa Guendouzi - Rovella (anche lui indisponibile giovedì prossimo). A gara in corso c'è sempre Vecino per il 4-3-3, sperando nel rientro di Dele-Bashiru almeno in panchina. In attacco tutto passa dalle condizioni di Zaccagni: nel caso in cui dovesse recuperare prenderebbe posto a sinistra. Per sostituirlo c'è sempre Pedro, come successo a Plzen. Il resto del reparto lo completano Isaksen a destra, Dia al centro e Noslin prima punta (più avanti di Tchaouna).

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gigot, Gila, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Noslin. A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Romagnoli, Patric, Provstgaard, Vecino, Belahyane, Tchaouna, Pedro, Ibrahimovic. All.: Baroni.

UDINESE (4-4-2): Padelli; Ehizibue, Bijol, Solet, Kamara; Atta, Karlstrom, Lovric, Ekkelenkamp; Thauvin, Lucca. All.: Runjaic.