Lazio - Udinese, le probabili formazioni: Zaccagni al posto di Pedro

Zero riposo in casa Lazio. La ripresa di oggi a Formello coincide con la vigilia della sfida di Coppa Italia che i biancocelesti dovranno affrontare contro l'Udinese. Per gli ottavi di finale del torneo nazionale Sarri dovrebbe schierare gli stessi di Salerno, eccezion fatta per Pedro che potrebbe essere risparmiato: all'Arechi ha giocato solo 40 minuti, poi si è fermato per un problema fisico. Al suo posto Felipe Anderson, con Zaccagni e Immobile a completare l'attacco.

Le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri

UDINESE (3-4-2-1): Padelli; Perez, Nuytinck, Zeegelaar; Soppy, Makengo, Walace, Udogie; Pussetto, Deulofeu; Beto. All.: Cioffi