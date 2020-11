Lazio - Udinese, Peruzzi non ci sarà. Ma Inzaghi gli ha chiesto una cosa...

LAZIO-UDINESE, PERUZZI - La crepa che sta dividendo Peruzzi da Lotito all'interno della Lazio potrebbe presto ricomporsi e far tornare (quasi) tutto come prima. Sono arrivati segnali di disgelo che farebbero pensare ad una risoluzione del problema, nato per la gestione del caso Luis Alberto, ma manca ancora il passo decisivo. Come riporta la rassegna di Radiosei, oggi in tribuna per la partita contro l'Udinese Peruzzi non ci sarà ma, come vi abbiamo raccontato, l'incontro per chiarire la questione potrebbe arrivare dopo la sfida di Champions contro il Borussia Dortmund, cioè da giovedì prossimo. Intanto, Inzaghi sta cercando di ricucire lo strappo facendo da mediatore. L'allenatore in queste ore sta chiedendo a Peruzzi di rientrare a Formello e ai suoi dirigenti di fare un passo deciso verso il chiarimento per non intaccare la solidità del gruppo. Lo stesso stanno facendo i calciatori che rivogliono Angelo accanto a loro. La Lazio ha bisogno di rimanere unita.

Lazio, Lotito-Peruzzi segnali di disgelo: c’è stato un primo contatto

RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Inzaghi: "Testa all'Udinese, possiamo stare tra le prime. Maradona è leggenda..."

Torna alla home page