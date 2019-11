Lazio, un attacco raddoppiato: i sorprendenti numeri di Immobile e Correa

Immobile, Correa e Caicedo: i tre attaccanti della Lazio che quest'anno hanno iniziato la stagione nel migliore dei modi. Tutti e tre hanno avuto una crescita esponenziale, aumentando lo score personale e quello del reparto biancoceleste. Se prendiamo in considerazione solo il campionato, i tre attaccanti della Lazio hanno hanno già raggiunto quota 23 gol (15 Immobile, 6 Correa, 2 Caicedo), raddoppiando quasi quelli messi a segno 12 mesi fa.

La scorsa stagione, di questi tempi - come riportato dalla rassegna di Radiosei - i gol di questi tre singoli giocatori erano esattamente la metà: Immobile 8, Correa 3 e Caicedo 1. E' ancor più sorprendente vedere come sia Ciro che il "Tucu" abbiano già eguagliato e superato il loro bottino personale della scorsa stagione (rispettivamente 15 e 5 reti). Di questo passo non si può che sperare in grandi risultati: gli attaccanti raddoppiano i gol e la Lazio le proprie ambizioni.

