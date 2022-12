Lazio, una possibilità per Maximiano? Intanto il club ha deciso quale sarà il suo futuro

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

Quella di oggi contro l'Hatayspor sarà un'amichevole molto importante per Maximiano, ormai al secondo posto nelle gerarchie di Sarri dopo quel maledetto Lazio - Bologna che lo vide in campo solo pochi minuti prima del pasticcio. Col Galatasaray non ha giocato, ma dovrebbe esserci nel secondo test della tournée in Turchia. Come riporta la rassegna di Radiosei, Max aspetta una possibilità, un po' più di fiducia dal suo tecnico e potrà averla già nella sfida odierna. In questo ultimo periodo sono state diverse le voci che lo vedevano già lontano da Roma: l'Espanyol ci starebbe pensando ma la società non ha alcuna intenzione di mandarlo via.