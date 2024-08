Lazio - Venezia, la Nord si fa sentire: la protesta contro Lotito

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

È iniziata da pochissimi minuti Lazio-Venezia all'Olimpico, valida per la prima giornata di campionato. La tifoseria biancoceleste ha risposto presente, dagli spalti si alzano cori per incitare la squadra del cuore ma anche in segno di protesta verso il presidente Lotito. I tifosi avevano annunciato la presenza nell'impianto, ma che avrebbero contestato la società. Così anche l'inno che si canta all'inizio del match è stato modificato. 'In cima ar monno c'è La Lazio mia' per qulache minuto è stata modificata in 'In cima ar monno c'è Lotito via'.

