Lazio - Verona, la gara degli ex: dopo Zaccagni, tocca a Cancellieri e Casale

© foto di www.imagephotoagency.it

C’è attesa per la gara di oggi all’Olimpico tra Lazio e Verona, in programma alle 18. Sarà una sfida importante per i biancocelesti per mantenere fede agli obiettivi prefissati a inizio stagione, ma per qualcuno di loro sarà ancor più significativa. Mattia Zaccagni, Matteo Cancellieri e e Nicolò Casale affronteranno il loro passato. L’Hellas li ha fatti debuttare nel calcio che conta, gli ha permesso di fare il salto di qualità dandogli l’opportunità oggi di vestire oggi una maglia importante. Tutti e tre sono approdati nella Capitale nel corso del mercato estivo, ma in tempi diversi. Il primo ad arrivare è stato Zaccagni che, dopo qualche mese di adattamento e due problemi fisici, si è preso il posto da titolare. La maglia biancoceleste è stata la sua rinascita, ha confermato le aspettative che su di lui si erano create riuscendo a conquistare la fiducia dell’intero ambiente. Ora non lo ferma più nessuno. A luglio di quest’anno è stato raggiunto da Casale e Cancellieri, due degli otto colpi messi a segno dalla società. Hanno contribuito a ringiovanire e allungare la rosa, Sarri punta su di loro. Se per l’attaccante l’esordio è ormai consumato, il difensore è ancora li in attesa della chiamata pronto a fare il suo ingresso in campo. Scalpita, non vede l’ora. Al momento un po’ indietro nelle gerarchie, ma non demorde. Chissà che oggi non possa essere la sua occasione.

