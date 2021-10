Lazio, Zaccagni corre contro il tempo per conquistarsi la fiducia di Sarri

RASSEGNA STAMPA - Mattia Zaccagni è pronto a costruire il suo futuro alla Lazio. Da inizio stagione ha giocato solo 50 minuti con la sua nuova maglia per via dell'infortunio muscolare che lo ha messo subito fuori gioco. Dopo quasi un mese di stop l'ex Verona vuole dimostrare di non essere un semplice rincalzo, ma la valida alternativa a Pedro e Felipe Anderson. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, l'attaccante di Cesena ha le caratteristiche per far bene con Sarri: esplosività, estro, velocità e capacità di tiro sono solo alcune delle sue caratteristiche migliori. Ispirandosi a Del Piero e Modric non poteva che uscire un mix di precisione, potenza e estro. Alla Lazio deve ancora dimostrare tutto il suo potenziale, ma il tempo è dalla sua parte.