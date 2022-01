Lazio, Zaccagni ha due obiettivi: trascinare Sarri e conquistare Mancini

RASSEGNA STAMPA - Mattia Zaccagni è uno dei calciatori più brillanti della Lazio di Sarri. Dopo un avvio complicato in biancoceleste condizionato da due infortuni, l'ex Verona è diventato sempre più importante nelle rotazioni del mister biancoceleste. Il numero 20 ha trovato gol e assist, ma soprattutto è sembrato uno di quelli più recettivi ai dettami del tecnico. L'ex gialloblù è chiamato a continuare a crescere per la Lazio e per la Nazionale. Il ct Mancini lo aveva inserito a maggio nel gruppo allargato e in preallarme per l’Europeo. Come sottolinea la consueta rassegna di Radiosei, l'infortunio di Chiesa ha riaperto le possibilità e tutti sono in corsa per un posto. Zaccagni potrebbe entrare nella lista dello stage azzurro (ancora da confermare) di fine gennaio a Coverciano. Un motivo in più per fare bene con l'aquila sul petto per conquistare Sarri e Mancini.