Lazio - Zenit, le probabili formazioni: torna Luiz Felipe, qualche dubbio a centrocampo

LAZIO-ZENIT, PROBABILI FORMAZIONI - Archiviata la vittoria in campionato contro il Crotone, la Lazio è già proiettata alla prossima sfida di Champions League. Allo stadio Olimpico martedì arriverà lo Zenit, bisognoso di punti per non veder spegnere le sue speranze di passaggio del girone. Dall'altra parte i biancocelesti conquistando i 3 punti farebbero un salto importante verso gli ottavi di finale. Simone Inzaghi dopo il match dispendioso dell'Ezio Scida visto il campo pesante conta di far recuperare le forze a tutti i suoi giocatori e potrebbe puntare su buona parte dell'undici sceso in campo sabato. Torna dal primo minuto Luiz Felipe (in vantaggio su Patric), mentre a centrocampo ballottaggio aperto tra Parolo e Akpa Akpro. Sugli esterni Marusic si gioca una maglia da titolare con Lazzari per l'out di destra. Ecco le probabili scelte.

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. A disp.: Strakosha, Furlanetto, Patric, Hoedt, Armini, Franco, Marusic, Djavan Anderson, Czyz, Akpa Akpro, Pereira, Caicedo, Muriqi. All.: Inzaghi.

ZENIT (3-4-3): Kerzhakov; Lovren, Rakitsky, Santos; Kuzyaev, Barrios, Erokhin, Zhirkov; Malcom, Dzyuba, Mostovoy. A disp. Lunev, Vasyutin, Driussi, Azmoun, Shamokin, Prokhin, Sutormin. All.: Semak.