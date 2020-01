LIVE - Calciomercato Lazio, tutte le news: per giugno spunta Palacios

Eppur si muove. A meno di clamorose situazioni, in questo freddo gennaio la Lazio non apporterà sostanziali modifiche alla propria rosa, concludendo il calciomercato con un "nulla di fatto". Anche se ciò non esclude che qualche piccolo ritocco, specialmente in entrata, possa essere fatto, oltre a cercare di piazzare qualche esubero.

CALCIOMERCATO LAZIO, LE ENTRATE - Negli ultimi giorni a sorpresa è spuntato il nome di Vecino, ormai ai ferri corti con l'Inter e intenzionato a lasciare il club nerazzurro già in questa sessione di mercato. Il suo agente (lo stesso di Correa) lo sta continuando a proporre alla Lazio, dato che vorrebbe lasciarlo nel campionato italiano. Sullo sfondo restano Tottenham e Everton. Se da una parte non ci sono dubbi sulle qualità indiscusse dell'uruguaiano, dall'altra la società teme di andare a intaccare equilibri di spogliatoio, senza considerare il fatto che almeno inizialmente Vecino verrebbe considerato una riserva, seppur di lusso. In attacco si sono momentaneamente abbassate le quotazioni di Jallow della Salernitana: per il gambiano c'è l'offerta dell'Al Ahly. Nel frattempo, come riportato dall'odierna rassegna stampa di Radiosei, per giugno piace l'ecuadoriano Diego Palacios del Los Angeles FC: vent'anni, terzino o ala sinistra che il ds Tare sta monitorando attentamente.

CALCIOMERCATO LAZIO, LE USCITE - Gran parte del mercato biancoceleste dipenderà dalle uscite. Dopo la cessione di Durmisi al Nizza, la Lazio vorrebbe sfoltire ulteriormente la rosa. Andrè Anderson dovrebbe far ritorno alla Salernitana, mentre per Tiago Casasola si è fatta sotto la Cremonese: ipotesi che sta prendendo forma. Poi c'è il discorso Berisha: sul kosovaro c'è l'interesse di alcuni club di Serie A, ma le difficoltà risiedono nella modalità di un eventuale trasferimento. In uscita ci sono anche Minala e Djavan Anderson, entrambi inseriti nella lista provvisoria di Serie A, ma destinati a lasciare Roma durante l'attuale sessione di mercato. Nel frattempo, nella giornata di ieri Marius Adamonis si è trasferito in prestito alla Sicula Leonzio in Serie C. In cerca di essere piazzati, anche gli esuberi Vargic e Kishna, che vorrebbe far ritorno all'ADO Den Haag

