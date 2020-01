Calciomercato Lazio, offerta per Jallow dall'Al Ahly: e l'attaccante segue il club su Instagram... - FOTO

Si respira aria di calciomercato. Trattative concrete, o subito dopo smentite, cominciano a susseguirsi con il passare dei giorni. In orbita Lazio sono entrati diversi nomi, tra i quali quello di Lamin Jallow. L'attaccante gambiano della Salernitana potrebbe rappresentare un'operazione low cost per rinforzare il reparto offensivo di Simone Inzaghi, motivo per cui Lotito sta pensando di portarlo a Roma. Ci sono però sirene provenienti dall'Egitto, precisamente dell'Al Ahly. Il club ha avviato i contatti e sarebbe pronto a mettere sul piatto un'offerta importante: 5 milioni di euro, più un ingaggio triplicato rispetto a quanto percepisce attualmente Jallow. La possibilità di effettuare una plusvalenza del genere fa gola, perchè un anno fa la proprietà spese solamente 800mila euro per riscattarlo dal Chievo. L'offerta messa sul tavolo è sostanziosa, soprattutto per un club come la Salernitana. Inoltre, l'indizio di una sua possibile partenza verso l'Egitto è arrivato dai social: Jallow ha cominciato a seguire su Instagram l'Al Ahly. Non tramonta comunque l'ipotesi Lazio, sarà necessario seguire gli sviluppi della vicenda nelle prossime ore. Lotito, soprattutto se i biancocelesti dovessero passare il turno di Coppa Italia contro il Napoli, potrebbe seriamente prendere in considerazione l'idea di rinforzare l'attacco di Simone Inzaghi.

