LIVE PRIMAVERA - Lazio - Inter 1-0: biancocelesti in vantaggio con Balde

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Campionato Primavera 1 | 2ª giornata

Domenica 25 agosto 2024, ore 11

Campo Mirko Fersini (Formello) - RM

LAZIO-INTER

LAZIO (4-3-3): Renzetti; Zazza, Bordon, Petta, Milani; Munoz, Nazzaro, Di Tommaso; Cuzzarella, Sulejmani, Balde. A disp.: Bosi, Cipriani, Ferrari, Gelli, D'Agostini, Bordoni, Ercoli, Serra, Bigotti, Pinelli, Marinaj. All.: Sanderra

INTER (4-3-3) : Calligaris, Aidoo, Alexiou, Berenbruch, Lavelli, Quieto, Bovo, Motta, Topalovic, De Pieri. A disp.: Zamarian, Zanchetta, Maye Kouadio, Zarate, Spinacce, Venturini, Mosconi, Della Mora, Re Cecconi, Pinotti, Romano.All.: Andrea Zanchetta.

Arbitro: Francesco Burlando (sez. Genova) Assistenti: Lisi-Romano

Ammoniti: Munoz (L)

Espulsi: ///

25' - Giallo per Munoz e cooling break.

23' - Ritmi non altissimi. L'Inter cerca il pareggio dopo il vantaggio tutto sommato inaspettato della Lazio.

15' - GOOOLLLLLLLLL LAZIOOOOOO! La stappa Balde che si smarca e trova l'angolino. Tiro non perfetto ma letale.

10' - Ancora fase di studio per le due squadre. Finora poche le occasioni, solo per la squadra di Zanchetta.

7' - Nerazzurri che sembrano aver iniziato il match con un piglio più propositivo e aggressivo.

4' - Occasione Inter! Renzetti salva la Lazio con ottimi riflessi sul tiro di Berenbruch.

1' - Fischio d'inizio! Si parte!

INIZIO PRIMO TEMPO

Buongiorno da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Inter, gara valida per la 2a giornata del campionato di Primavera 1. I biancocelesti tornano a casa e lo fanno in occasione di un match infuocato. Alle 11.00 infatti è in programma il fischio d'inizio di Lazio-Inter, gara che in più occasioni ha regalato grandi emozioni nella stagione passata.