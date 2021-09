Milan - Lazio, Luis Alberto promette: "Tifosi, vi faremo divertire come meritate" - FOTO

Immobile, Lucas Leiva e... Luis Alberto. Anche lo spagnolo, così come i suoi compagni di squadra, ha indirizzato un messaggio ai propri tifosi all'indomani dell'amara sconfitta tra Milan e Lazio. Condivisi due scatti della partita, il "Mago", che anche ieri è stato schierato titolare da Maurizio Sarri, ha spiegato: "Non è stata la partita che volevamo fare, abbiamo ancora margini di miglioramento e sono sicuro che presto torneremo a divertirci e farvi divertire come vogliamo e come meritate. Questo ci serve da lezione e ci dia stimolo per lavorare ancora di più".

