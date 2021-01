MOVIOLA - Lazio - Fiorentina, Abisso senza sbavature: direzione di gara tranquilla

Direzione di gara senza sbavature per Abisso. Il fischietto siciliano è chiamato poche volte a prendere decisioni complicate, azzeccando con l'aiuto del Var quelle più importanti. Al 26esimo il primo episodio, con Immobile che va in gol ma parte avanti di pochi centimetri al momento dell'assist di Luis Alberto. Rete inizialmente convalidata, poi annullata dopo l'intervento del Var. Al 41esimo Vlahovic protesta per un contatto in area con Hoedt, ma l'attaccante viola accentua la caduta non traendo comunque in inganno Abisso. Nel finale di gara giusto il rigore concesso alla Fiorentina. Ancora protagonisti Hoedt e Vlahovic: il difensore olandese strattona l'attaccante in area non permettendogli di calciare il pallone.



Arbitro: Rosario Abisso della sezione di Palermo

Assistenti: Liberti e Fiore

IV uomo: Manganiello

Var: Maresca

Avar: Carbone