Napoli - Lazio, l'arbitro del match: precedenti "spaventosi" coi partenopei

Ormai mancano meno di 48 ore a Napoli - Lazio. Quarti di finale di Coppa Italia, trofeo che i biancocelesti hanno il dovere di difendere. Poco fa, l'A.I.A. ha reso noti i nominativi della sestina arbitrale. Il direttore di gara della partita del San Paolo sarà Davide Massa, con Mondin e Di Iorio a fare da assistenti di linea. Manganiello vestirà i panni del IV uomo, mentre Nasca siederà al Var al fianco dell'Avar Costanzo.

I PRECEDENTI CON I BIANCOCELESTI - Napoli - Lazio è stata dunque affidata a un arbitro giovane (38 anni, ndr), ma esperto. Davide Massa è un direttore di gara internazionale con all'attivo 133 presenze in Serie A, delle quali 9 in questa stagione. Anche se il fischietto di Imperia non arbitra i biancocelesti da Lazio - Sampdoria 2-2 dell'8 dicembre 2018. Il bilancio, comunque, risulta abbastanza in equilibrio: 6 vittorie laziali, 4 pareggi (tra i quali spicca l'1-1 con la Fiorentina del 2017/18, con rigore assegnato ai viola tramite Var a fine recupero, ndr) e 4 sconfitte. Fa paura invece il suo rendimento coi partenopei, diretti 19 volte: 14 vittorie del Napoli, 2 pareggi e solo 3 sconfitte. Di seguito, ecco le designazioni complete dei due quarti di finale di Coppa Italia che andranno in scena questa settimana.

NAPOLI - LAZIO Martedì 21/01 h. 20.45

MASSA

MONDIN - DI IORIO

IV: MANGANIELLO

VAR: NASCA

AVAR: COSTANZO



JUVENTUS - ROMA Mercoledì 22/01 h. 20.45

ROCCHI

RANGHETTI - LIBERTI

IV: CHIFFI

VAR: BANTI

AVAR: PAGANESSI

LAZIO, LA DIRETTA DEL CALCIOMERCATO

LAZIO, IMMOBILE INARRESTABILE

TORNA ALLA HOMEPAGE